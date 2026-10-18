Партія Ейзенкота випереджає Лікуд у чотирьох опитуваннях — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія Яшар Гаді Ейзенкота випереджає Лікуд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в чотирьох передвиборчих опитуваннях, оприлюднених напередодні голосування. Водночас жоден із політичних блоків не набирає необхідного для більшості в Кнесеті 61 мандата, повідомляє Jerusalem Post.

Майже рівні результати блоків

За середніми показниками чотирьох опитувань, сіоністська опозиція отримує 51,25 мандата, а блок Нетаньягу — 51. Арабські партії, які не належать до жодного з цих блоків, у середньому мають 13,75 місця.

Спільний список, очолюваний Йоазом Генделем і Яроном Зелехою, у середньому отримує чотири мандати та також не входить до поділу на два блоки. Партія Яшар у середньому здобуває 21,5 мандата, тоді як Лікуд — 19. Середній показник Беннета становить 12,5 мандата.

Результати окремих опитувань

Опитування Maariv віддало кожному з двох блоків по 51 мандату. Лікуд втратив два місця й опустився до 18, тоді як об'єднаний результат арабських партій зріс до 14 мандатів. Партія «Народ Ізраїлю» подолала виборчий бар'єр і отримала чотири місця.

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За даними Channel 13, блок Нетаньягу має 51 мандат проти 50 у блоку Ейзенкота, а арабські партії разом — 15. У цьому дослідженні Яшар отримує 20 місць, Лікуд — 18.

Опитування Kan News показало перевагу блоку Нетаньягу — 53 мандати проти 50 у блоку Ейзенкота. Натомість Channel 12 зафіксував 54 місця в опозиційних партій, 49 — у коаліційного блоку та 13 — в арабських партій. У цьому опитуванні Яшар має 23 мандати, а Лікуд — 20; партія «Народ Ізраїлю» не подолала бар'єр, набравши 1,8% голосів.

Середні показники є розрахунком на основі розподілу місць у чотирьох окремих опитуваннях, а не новим соціологічним дослідженням чи прогнозом підсумків виборів.

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