Партія, яка перемогла на виборах у Сербії, не запроваджуватиме санкції проти РФ

0:00 / 0:00

Представник руху «Студентський список» Йово Бакич заявив, що Сербія не приєднуватиметься до санкцій проти Росії та не відмовлятиметься від російського газу, попри вимоги Єврокомісії.

«Ми поважаємо Росію як велику державу, історично важливого для нас партнера, а в багатьох випадках — і захисника. У цьому питанні жодних змін не буде», — наголосив Бакич.

Він додав, що санкції з боку Сербії не змінили б ситуацію, але мали б негативне символічне значення.

Водночас раніше колишній президент Сербії Александар Вучич заявляв, що країна може запровадити санкції проти Росії в березні або квітні наступного року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни.

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

Читай нас у