Партія Яшар Айзенкота почала кампанію за першість над Лікудом — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія «Яшар» на чолі з Гаді Айзенкотом розпочала кампанію, щоб випередити «Лікуд» і стати найбільшою партією в Кнесеті. У повідомленні для активістів партія наголосила, що до виборів залишилося два тижні, та закликала поширювати агітаційні матеріали серед друзів, родичів і виборців, які ще не визначилися.

Кампанія Яшар

Як повідомляє Jerusalem Post, у зверненні «Яшар» заявила, що боротьба за статус найбільшої партії є близькою. У партії стверджують, що лише випередження «Лікуду» дасть їй змогу першою отримати мандат на формування уряду.

«Яшар» також послалася на опитування Channel 12 News, оприлюднене в середу. За даними цього опитування, у питанні придатності до посади прем’єр-міністра Айзенкот набрав 45%, тоді як Біньямін Нетаньягу — 35%.

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Реакція опозиційного блоку

Кампанія стартувала приблизно через два тижні після зустрічі лідерів опозиційного блоку змін у домі лідера опозиції Яїра Лапіда в Тель-Авіві. У зустрічі брали участь Нафталі Беннет, Гаді Айзенкот, Авігдор Ліберман, Яїр Голан і Лапід.

Тоді учасники домовилися відкласти обговорення кандидата блоку на посаду прем’єр-міністра до завершення виборів і зосередитися на посиленні всього блоку. Вони також підписали спільний документ, у якому заміну чинного уряду назвали спільною пріоритетною метою. Джерела в блоці висловили розчарування через повернення «Яшар» до кампанії за статус найбільшої партії.

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