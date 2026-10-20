Партія міністра Бен-Гвіра нарощує підтримку серед молоді перед виборами — Cyprus Mail

В Ізраїлі партія «Єврейська сила» міністра Ітамара Бен-Гвіра нарощує підтримку напередодні парламентських виборів, призначених на 27 жовтня. Її електорат виходить за межі традиційної бази серед радикально налаштованих поселенців на окупованому Західному березі Йордану та охоплює молодих міських виборців, повідомляє Cyprus Mail.

Молодші виборці та нова підтримка

За даними опитування Agam Labs Єврейського університету в Єрусалимі, прихильники «Єврейської сили» в середньому молодші за інших ізраїльських виборців. До третини з них голосуватимуть уперше.

Опитування прогнозують партії Бен-Гвіра щонайменше вісім місць у 120-місцевому Кнесеті. На виборах 2022 року вона йшла спільним списком із двома іншими ультраправими силами, щоб подолати виборчий бар’єр.

Підтримку Бен-Гвір також здобуває у Тель-Авіві, який видання називає осередком ізраїльського лібералізму. Одна з виборчинь пов’язала відчуття безпеки з його політикою щодо розширення дозволів на носіння зброї для ізраїльтян.

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Розстановка сил перед голосуванням

Це будуть перші вибори в Ізраїлі після атаки угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року, яка стала початком війни в Газі. Багато ізраїльтян покладають відповідальність за провал у запобіганні атаці на уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Згідно з опитуваннями, партія «Лікуд» Нетаньягу може втратити приблизно третину з нинішніх 32 мандатів. Водночас ані його блок, ані основні єврейські опозиційні партії на чолі з політсилою колишнього начальника Генштабу Гаді Айзенкота поки не набирають більшості.

Суперечлива репутація міністра

Бен-Гвір відомий жорсткими заявами щодо палестинців та обіцянками завоювати Газу. У 2007 році ізраїльський суд визнав його винним у підбурюванні до расизму та підтримці забороненої терористичної організації.

Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія торік внесли Бен-Гвіра і міністра фінансів Безалеля Смотрича до санкційних списків за підбурювання до насильства на Західному березі Йордану. Європейський Союз також обговорював аналогічний крок, але консенсусу не досяг.

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