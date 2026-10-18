Партія MK заявила про виписку Джейкоба Зуми з лікарні — TimesLIVE

У ПАР партія MK заявила, що колишнього президента Джейкоба Зуму виписали з лікарні в Пітермаріцбурзі після планових обстежень. 84-річний політик перебував у лікарні з 6 жовтня. У заяві партії стверджується, що після відпочинку під медичним наглядом Зума почувається здоровим і бадьорим.

Як повідомляє TimesLIVE, ця заява посилила невизначеність серед членів MK, які скаржилися на суперечливу інформацію про стан здоров’я політика. Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Зуму лікує команда на чолі з генерал-лейтенантом Нсівою Скосаною, головним хірургом Південноафриканських національних сил оборони. Адміністрація президента згодом не надала оновленої інформації про його стан.

Невизначеність перед виборами

Ситуація розвивається за три тижні до місцевих виборів, запланованих на 4 листопада. У Квазулу-Наталі, найбільшій для MK провінції, члени партії казали, що не знають, хто керує організацією під час госпіталізації Зуми. Партія також скасувала запланований мітинг Siyathatha, пояснивши це наміром зосередитися на роботі в округах.

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Син політика Дудузане Зума, перший заступник президента MK, після візиту до батька зустрівся з членами партії в регіоні Мозес-Мабіда. Вони висловили невдоволення списками кандидатів у радники, які, за їхніми словами, національні посадовці сформували без участі місцевих осередків. Дудузане Зума назвав ситуацію саботажем і внутрішнім суперництвом у партії та пообіцяв передати скарги керівництву.

Суперечка щодо доступу до Зуми

Донька експрезидента Дудузіле Зума-Самбудла в суді оскаржує своє виключення з MK, а також виключення колишнього речника партії Нхламуло Ндлели. У листі до керівника підрозділу президентської охорони вона звинуватила окремих співробітників охорони, партнерку Зуми Сіфоказі Ксуму та посадовців MK у змові з метою контролю доступу до її батька, нібито за винагороду.

Зума-Самбудла також стверджує, що Зуму могли відвідувати неуповноважені лікарі та призначати йому препарати без відома його медичної команди. На запит щодо цих звинувачень поліція ПАР заявила, що не коментує питання безпеки чинних і колишніх глав держав. Політичний аналітик Закхеле Ндлову вважає, що госпіталізація Зуми створює проблеми для MK напередодні виборів і порушує питання наступництва в партії.

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