Партія народу відповіла на критику через повені в Бангкоку — Bangkok Post

У Бангкоку, Таїланд, повені спричинили критику на адресу опозиційної Партії народу через недостатню, на думку жителів і політичних оглядачів, видимість її депутатів у постраждалих громадах. Партія заявила, що її представники поєднують парламентську діяльність із координацією допомоги та доставленням необхідних речей.

Як повідомляє Bangkok Post, 29 вересня головний парламентський організатор опозиції Паріт Вачарасіндху заявив, що депутати партії продовжуватимуть виконувати свої парламентські обов’язки, водночас розподілившись на команди для координації підтримки й доставлення гуманітарних вантажів постраждалим громадам.

Очікування виборців

Партія народу перемогла в усіх 33 парламентських округах Бангкока на загальних виборах 8 лютого. Це, за оцінкою видання, створює для неї особливо сильні очікування щодо присутності депутатів у своїх округах.

У матеріалі зазначається, що робота парламентарів включає ухвалення законів, контроль за діяльністю уряду, порушення проблем виборців через парламентські механізми, участь у дебатах і комітетах. Опозиційний депутат також може вимагати від міністрів інформацію, виявляти недоліки урядової реакції, домагатися екстрених заходів і наполягати на довгострокових змінах у сфері протидії повеням.

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Водночас для мешканців затоплених районів доступність політика та його видима участь у допомозі можуть бути не менш важливими, ніж парламентська робота. Видання вказує, що люди, чиї будинки оточила вода, навряд чи сприйматимуть парламентське запитання як рівноцінне прибуттю політика з питною водою, їжею чи човном.

Допомога та політична конкуренція

Контраст із діями інших політичних сил уже помітний. Коаліційна партія «Пхеу Тай» повідомляла про візити своїх команд до постраждалих від повені громад у районі Дон Муанг та розподіл необхідних запасів. Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул також публічно долучався до заходів допомоги, зокрема до розподілу підтримки в Бангкоку. Правляча партія «Бхумджайтай» відкрила мобільну кухню для постраждалих.

Повені зачепили сотні тисяч домогосподарств по країні, а в Бангкоку призвели до евакуацій, перебоїв у транспорті, збитків для бізнесу та масштабних пошкоджень. Уряд схвалив мільярди батів на екстрену допомогу. Для Партії народу, зазначає видання, ключовим лишається питання, чи зможе вона поєднати акцент на інституційній політиці з безпосередніми очікуваннями виборців, які обрали її депутатів.

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