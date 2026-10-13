Партія PAM у Марокко домовилася про коаліцію з трьома партіями — Anadolu Agency

У Марокко Партія автентичності й сучасності (PAM), яка перемогла на парламентських виборах, домовилася сформувати парламентську більшість разом із трьома іншими політичними силами. Як повідомляє Anadolu Agency, чотирипартійна коаліція матиме 207 місць у Палаті представників, що налічує 395 місць.

Склад парламентської більшості

До коаліції, крім PAM, увійдуть партія «Істікляль», Соціалістичний союз народних сил (USFP) та Партія прогресу і соціалізму (PPS). PAM має 97 місць, «Істікляль» — 65, USFP — 26, а PPS — 19.

Для парламентської більшості потрібно щонайменше 198 місць. Таким чином, чотири партії матимуть на дев'ять місць більше за необхідний мінімум.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Формування уряду

Домовленості досягли після другого раунду переговорів у Рабаті, йдеться у спільній заяві партій. Учасники коаліції повідомили, що найближчим часом запропонують кандидатів на міністерські посади та підготують урядову програму.

29 вересня король Мухаммед VI доручив лідерці PAM Фатімі Захрі Ель-Мансурі сформувати уряд після того, як її партія посіла перше місце на виборах 23 вересня. Національне об'єднання незалежних (RNI), яке очолювало попередній уряд і здобуло 66 місць, до нової коаліції не увійшло.

Читай нас у