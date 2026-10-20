Партія Tisza перемогла на виборах в Угорщині, Орбан втратив владу — The Guardian

Партія Tisza перемогла на парламентських виборах в Угорщині у квітні, а Віктор Орбан утратив владу, пише The Guardian. У червні новий парламент, за даними видання, ухвалив конституційну поправку для демонтажу системи патронажу, яка забезпечувала фінансування Danube Institute та MCC Brussels.

Будапештський осередок постлібералів

Danube Institute заснували у 2013 році за рахунок перенаправлених угорською владою державних коштів. Видання описує його як центральний осередок постліберального руху — об’єднання консервативних мислителів, які критикують лібералізм, індивідуальну автономію та ліберальний капіталізм.

До Будапешта приїздили американські праві інтелектуали й медійні діячі, зокрема Род Дреер, Такер Карлсон, Патрік Денін, Крістофер Руфо, Йорам Газоні та Гладден Паппін. У 2021 році Дреер, який був стипендіатом інституту, допоміг організувати тижневу поїздку Карлсона до Угорщини, під час якої ведучий Fox News записав інтерв’ю з Орбаном.

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Американська журналістка та історикиня Енн Епплбом у книжці Twilight of Democracy писала, що Danube Institute фактично існує для того, щоб зробити угорський уряд прийнятнішим для зовнішньої аудиторії. Представники руху, своєю чергою, критикували такий підхід, заявляючи, що він не пояснює причин кризи лібералізму.

Погляди руху та угорська модель

Одним із ключових текстів постліберального руху стала книжка філософа Патріка Деніна Why Liberalism Failed, видана 2018 року. Її автор стверджував, що лібералізм зазнав краху не через відступ від власних засад, а через послідовне втілення принципів формальної рівності, прогресу та індивідуальної автономії.

Прихильників постлібералізму в Угорщині приваблювала готовність влади застосовувати державні інструменти для консервативної соціальної політики. Паппін описував цю модель через поєднання сильних сімей, кордонів і промисловості. З 2022 року Угорщина витрачала близько 5% ВВП щороку на програми підтримки сімей, зокрема щедру відпустку у зв’язку з материнством, допомогу на догляд за дітьми та податкові пільги для матерів.

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