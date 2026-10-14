Партія uMkhonto weSizwe скасувала передвиборчий мітинг у ПАР — TimesLIVE

У ПАР партія uMkhonto weSizwe Party (MKP) скасувала мітинг Siyathatha, який планували провести в неділю, 18 жовтня, напередодні місцевих виборів. Натомість політична сила зосередиться на кампанії на рівні місцевих округів, повідомляє TimesLIVE.

Маніфест поширять електронно

Партія заявила, що її маніфест для місцевих виборів 2026 року в четвер поширять в електронному форматі серед партійних структур і членів MKP. У заяві рішення скасувати мітинг пояснили наміром спрямувати ресурси та зусилля на взаємодію з громадами й агітаційну роботу на місцях.

Раніше Sunday Times повідомляла, що MKP мала фінансові труднощі, які могли поставити під загрозу проведення масштабної презентації маніфесту. Неназвані співрозмовники видання висловлювали занепокоєння щодо можливих непогашених зобов’язань перед постачальниками послуг і небажання деяких підприємств співпрацювати з партією. Один зі співрозмовників заявив, що партії бракує коштів для проведення заходу в запланованому масштабі.

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Водночас у своїй останній заяві MKP прямо не пов’язала скасування мітингу зі своїм фінансовим становищем.

Кампанія до дня виборів

MKP також оголосила про загальнонаціональну кампанію Molo Makhelwane, яка триватиме до опівночі 3 листопада — за день до виборів. Партійні структури, кандидати в радники та волонтери мають відвідувати домогосподарства, спілкуватися з церквами та вислуховувати проблеми мешканців міст, селищ, ферм і сіл.

Окремо партія визнала розбіжності в остаточному списку кандидатів у радники, оприлюдненому Виборчою комісією Південної Африки. MKP пообіцяла провести термінове незалежне розслідування та передати його результати президії партії. Кандидатам, яких належно висунули на громадських зборах, але чиї імена пропустили або випадково виключили зі списку, пообіцяли надати пріоритет під час появи найближчих доступних посад відповідно до внутрішніх процедур і вимог.

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