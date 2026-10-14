Партія в Непалі заборонила депутату Сунару виконувати обов’язки — Kathmandu Post

Правляча непальська партія Rastriya Swatantra Party (RSP) наказала депутату Палати представників і члену центрального комітету Хагендрі Сунару не виконувати обов’язки на час внутрішнього розслідування. Дисциплінарна комісія партії перевірятиме звинувачення у насильстві, погрозах, можливому вимаганні грошей і підозрілих фінансових операціях, що з’явилися після публікації аудіозаписів.

Як повідомляє Kathmandu Post, партія назвала ці твердження серйозними та чутливими. У заяві RSP зазначили, що дотримуються політики нульової толерантності до переслідування жінок, зловживання посадою та кримінальних правопорушень. Обмеження для Сунара, за позицією партії, має убезпечити перевірку та зберегти суспільні стандарти.

Звинувачення та заперечення

Щотижневик Jana Aastha оприлюднив матеріал з аудіозаписами та даними про нібито банківські операції. Видання стверджує, що на записах чоловік, якого воно ідентифікує як Сунара, вживає нецензурну лексику щодо жінки, вимагає гроші та погрожує їй убивством. Також там заявили, що він нібито отримав інтимні відео й фото, пообіцявши одружитися, а згодом шантажував жінку.

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Ці звинувачення не доведені. Сунар заперечив, що його голос звучить у записах, і заявив у відеозверненні, що матеріали могли бути створені за допомогою штучного інтелекту або імітації голосу. Депутат сказав, що готовий до перевірки з боку партії, парламенту чи державних органів.

Позиція поліції

Поліція Непалу наразі не відкрила формального кримінального розслідування, оскільки очікує на заяву від імовірної потерпілої. Водночас правоохоронці проводять попередні перевірки матеріалів, що поширюються у медіа. Речник поліції Абі Нараян Кафле заявив, що після подання скарги слідчі зможуть перевірити справжність аудіо та, за наявності законних підстав, вжити подальших заходів.

Сунар був обраний до Палати представників від округу Банке-3. Представники RSP заявили, що залежно від результатів внутрішньої перевірки можливі санкції — від призупинення членства до процедури відкликання.

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