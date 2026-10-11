Партію екс-прем’єра Набіама залишили 33 члени — The Rio Times

У Гвінеї-Бісау 33 посадовці та члени партії APU-PDGB, заснованої колишнім прем'єр-міністром Нуну Набіамом, оголосили про вихід із політичної сили. У колективному листі вони заявили, що лідер одноосібно ухвалював важливі рішення, зокрема щодо неучасті партії у президентських і парламентських виборах у листопаді 2025 року, повідомляє The Rio Times.

Причини виходу з партії

Лист, адресований Набіаму, датований 9 жовтня та містить відмітку про отримання в офісі генерального секретаря APU-PDGB. Його автори повідомили про складення посад і припинення членства, пославшись на «глибоку кризу лідерства», яка, за їхніми словами, послаблює партію та призводить до її поступового розпаду.

Серед претензій підписанти назвали ухвалення політично важливих рішень без консультацій із членами, порушення статуту та укладення політичних домовленостей без обговорення у партійних органах. Окремо вони згадали приєднання APU-PDGB до альянсу Plataforma Republicana Nô Kumpu Guiné, який підтримував переобрання тодішнього президента Умару Сісоку Ембало.

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Серед тих, хто вийшов

Найвищим за посадою серед 33 підписантів є віцепрезидент партії та член її постійного комітету Самуель Дініс Мануел. Лист також підписали голова Форуму кадрів Бето Інфанде, генеральний секретар Буо Мануел, заступник національного секретаря Гарсія Бііфа Бедета та Росалія да Кошта, зазначена як очільниця партійного органу ONAMA.

Президентські та парламентські вибори в Гвінеї-Бісау відбулися 23 листопада 2025 року, однак 26 листопада військові захопили владу до оприлюднення попередніх результатів. Країною керує перехідна влада на чолі з генералом Ортою Інта-А. Нової дати виборів досі не призначили.

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