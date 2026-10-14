Пашинян назвав умови остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян окреслив умови, які мають забезпечити остаточний мир з Азербайджаном після підписання та ратифікації мирної угоди. Серед основних пунктів він назвав визначення кордону між країнами, врегулювання питання анклавів та ексклавів, відкриття транспортних маршрутів і відмову сторін від взаємних територіальних претензій.

За словами Пашиняна, делімітацію та демаркацію кордону планують проводити на основі Алма-Атинської декларації. Це, як зазначив глава уряду, має закріпити площу території Вірменії на рівні 29 743 квадратних кілометрів.

Прем’єр вважає, що анклавів і ексклавів не повинно залишитися по обидва боки кордону. Для цього країни мають пропорційно обмінятися територіями.

Він також виступив за відкриття всіх доріг і комунікацій, зокрема маршрутів, які дозволять сполучати частини Вірменії через територію Азербайджану, а частини Азербайджану — через Вірменію.

Ще однією умовою Пашинян назвав цілковиту відмову Єревана та Баку від будь-яких претензій, згадавши “Карабах, Гардман, Ширван, Нахічевань”, і також “Західний Азербайджан”.

Після контактів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Туркменістані Пашинян дійшов попереднього висновку, що сторонам вдасться вдасться втілити таку модель миру на практиці.

Першу ділянку кордону країни попередньо погодили у квітні 2024 року. У серпні 2025-го Міністерства закордонних справ опублікували проєкт мирного договору, який передбачає взаємну повагу до кордонів відповідно до Алма-Атинських домовленостей.

Джерело: Нікол Пашинян/Instagram.

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