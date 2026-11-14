Пашинян спрогнозував вступ Вірменії до ЄС протягом наступних 20 років — Forbes

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бачить свою країну членом Європейського Союзу через два десятиліття. Так він відповів на запитання про майбутнє Вірменії через 20 років.

Пашинян заявив, що через 20 років бачить свою країну у складі європейської спільноти. Про це він повідомив під час виступу в Дублінському інституті з міжнародних та європейських справ.

Відповідаючи на запитання про те, якою він представляє Вірменію через два десятиліття, голова уряду сказав: «Я розглядаю Вірменію як члена ЄС».

За словами Пашиняна, Єреван має намір подати офіційну заявку на вступ до ЄС у 2027 чи 2028 роках.

Під час виступу прем'єр-міністр також торкнувся перспектив нормалізації відносин з Туреччиною та Азербайджаном.

Говорячи про відносини з Анкарою, він зазначив, що сторони близькі до встановлення дипломатичних відносин та повного відкриття кордонів. Як один з останніх контактів Пашинян згадав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, що відбулася кількома днями раніше.

Окремо прем'єр зупинився на відносинах із Баку. За його словами, Вірменія та Азербайджан на сьогодні мають історичну можливість встановити міцний та остаточний мир. Пашинян наголосив, що проґавити цю можливість було б непростимо.

Про це інформує казахська редакція Forbes.

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