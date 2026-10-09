Пашинян заявив, що малі реактори не покриють потреб Вірменії — OilPrice

У Вірменії прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що малих модульних реакторів може не вистачити для покриття майбутніх потреб країни в електроенергії. За даними OilPrice, 1 жовтня він зазначив, що кращим рішенням може бути реактор потужністю 1 мегават на основі російської технології ВВЕР-1000. Остаточне рішення щодо заміни застарілої Мецаморської АЕС очікується найближчими місяцями.

Візит глави Росатома

Заява Пашиняна пролунала наступного дня після візиту до Єревана керівника російської держкорпорації Росатом Олексія Ліхачова. Він стверджував, що через очікуваний дефіцит електроенергії Вірменії потрібен великий реактор, а не малі модульні установки.

За інформацією видання, до цього вірменський уряд схилявся до заміни Мецаморської АЕС одним або кількома американськими малими модульними реакторами. У лютому, під час візиту до Вірменії віцепрезидента США Джей Ді Венса, країни підписали угоду про співпрацю в ядерній сфері.

Тиск Москви та курс на ЄС

Російська Федерація — держава-агресор — посилює тиск на Єреван через прагнення Вірменії зближуватися з Європейським Союзом, пише OilPrice. 4 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що зміна зовнішньополітичного курсу Вірменії може мати негативні наслідки та призвести до її перетворення на нову Україну.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як зазначає видання, Росія утримує близько 5 тисяч військових на базі поблизу Ґюмрі, а також контролює енергетичну й електроенергетичну системи Вірменії. Москва є основним торговельним партнером країни, водночас Єреван прагне переорієнтувати економічні зв’язки з Євразійського економічного союзу на ЄС.

7 жовтня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Вірменія активно рухається до Євросоюзу та є єдиною країною, з якою ЄС веде переговори про лібералізацію візового режиму. 2 жовтня Пашинян також вказав на збереження обмежень і адміністративних бар’єрів для експорту та транзиту вірменської продукції в межах ЄАЕС.

Транзитний коридор TRIPP

На думку OilPrice, можливе надання Росатому контракту на будівництво нової АЕС може вплинути на реалізацію підтримуваного США транзитного коридору TRIPP, який є частиною вірменсько-азербайджанського мирного процесу. Росія та Іран виступають проти проєкту. Член Ради безпеки РФ Олексій Шевцов 1 жовтня без доказів заявив, що TRIPP нібито спрямований на створення американської військової присутності у Вірменії.

Читай нас у