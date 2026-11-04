Пастор Гамільтон став першим за 94 роки сенатором-демократом від Канзасу — Rolling Stone

У США методистський пастор Адам Гамільтон, кандидат від Демократичної партії, переміг республіканця Роджера Маршалла на виборах до Сенату від штату Канзас. Як повідомляє Rolling Stone, він став першим за 94 роки сенатором-демократом, обраним від цього штату.

Гамільтон є засновником найбільшої Об'єднаної методистської церкви у США. Видання зазначає, що протягом життя він був зареєстрований як республіканець, демократ та незалежний виборець. Під час кампанії Маршалл характеризував опонента як надто прогресивного та слабкого для представництва Канзасу, тоді як Гамільтон робив ставку на центристську риторику з релігійними посиланнями.

Економіка та кампанія

За даними опитувань упродовж виборчої кампанії, головним питанням для виборців Канзасу була економіка. Rolling Stone пише, що позиціям Маршалла могли зашкодити зростання цін на дизельне пальне, яке видання назвало побічним наслідком війни США з Іраном, а також рішення президента дозволити імпорт яловичини за нижчими тарифними ставками.

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У 2020 році Маршалла переобрали з перевагою понад 11 відсоткових пунктів. Цього разу, за оцінкою Rolling Stone, його кампанія відбувалася у складнішій для Республіканської партії політичній ситуації, а Гамільтон зміг залучити широку коаліцію виборців у штаті, який Дональд Трамп виграв більш ніж із 16-відсотковою перевагою двома роками раніше.

Позови щодо медичних боргів

Rolling Stone також пов'язує результат перегонів із публікаціями про спроби Маршалла, який раніше працював акушером-гінекологом, стягнути борги зі своїх пацієнтів. За інформацією The New York Times, на яку посилається видання, щонайменше 81 пацієнта Маршалла заарештували через неявку до суду у справах щодо заборгованості за медичні послуги.

Наприкінці кампанії Маршалл випустив рекламний ролик, у якому підтвердив, що звертався до колекторських агентств для стягнення боргів. Він також заявив, що не бажав би ув'язнення жодному зі своїх пацієнтів. Два візити президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса не змінили підсумку виборів. Гамільтон після перемоги заявив про готовність співпрацювати з президентом у питаннях, корисних для жителів Канзасу.

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