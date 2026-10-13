PCC діє у 16 країнах Європи за даними прокуратури Сан-Паулу — The Guardian

Бразильське злочинне угруповання Primeiro Comando da Capital (PCC) діє у 16 країнах Європи, зокрема у Великій Британії, Ірландії, Ісландії, Сербії, Швеції, Швейцарії та Туреччині. Про це йдеться у нерозголошеному звіті прокуратури Сан-Паулу, частково заснованому на даних Бразильського агентства розвідки, який вивчило The Guardian.

Присутність у Європі

За даними чотиримісячного розслідування видання, угруповання та картелі з Колумбії, Бразилії, Еквадору, Венесуели, Мексики і США офіційно ідентифікували щонайменше у 12 європейських країнах. Йдеться про групи, встановлені під час поліцейських операцій, транснаціональних розслідувань і судових справ, пов’язаних із посередниками, учасниками, осередками або операційними мережами.

Найпомітнішу присутність такі структури мають в Іспанії, Португалії, Нідерландах, Бельгії та Франції. Їхню активність також фіксували у Німеччині, Румунії, Хорватії та Словаччині, а Global Initiative Against Transnational Organized Crime додає до цього переліку Болгарію.

Серед названих у розслідуванні організацій — мексиканські картелі Синалоа та Халіско Нового покоління, колумбійський Clan del Golfo, ELN і дисидентські угруповання FARC, бразильські PCC та Comando Vermelho, венесуельська Tren de Aragua, а також угруповання Barrio 18 і MS-13.

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Зростання кокаїнового ринку

З 2014 до 2024 року обсяг вилученого в Європі кокаїну зріс на 471%, водночас правоохоронці ліквідували більше місцевих лабораторій із перероблення похідних кокаїну. Директор Європейської обсерваторії Global Initiative Against Transnational Organized Crime Даніель Бромбахер заявив, що латиноамериканські групи з’являються і в регіонах, де раніше не мали інфраструктури. Він згадав викриття лабораторій метамфетаміну, якими керували мексиканські групи, на півдні Франції, північному сході Польщі та в Бранденбурзі.

Європол повідомив, що зі 731 найбільш небезпечної злочинної мережі, які діють у Європі, 149 пов’язані з латиноамериканськими організаціями. У 67 таких мережах є латиноамериканські учасники, а 22 переважно складаються з них.

За наведеними у матеріалі даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, світове виробництво кокаїну у 2024 році становило від 3,8 тис. до 4,7 тис. тонн — більш ніж у чотири рази більше, ніж у 2014-му. Європа стала важливим ринком через вищу прибутковість для злочинних організацій порівняно зі США.

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