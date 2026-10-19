Пекін до 2035 року може стати суперстарим містом — The Hindu

У Пекіні до 2035 року, як очікується, близько третини жителів будуть віком від 60 років. Китайська столиця може стати суперстарим містом, повідомляє The Hindu з посиланням на офіційне видання Beijing Daily.

Майже чверть жителів уже старші за 60 років

Наприкінці 2025 року в Пекіні налічувалося 5,29 млн постійних жителів віком від 60 років. Це становило майже чверть населення міста, зазначає Beijing Daily.

Міська влада посилює підтримку літніх жителів, зокрема підвищує базову пенсію, йдеться у повідомленні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Старіння населення Китаю

Населення Китаю скорочується з 2022 року та швидко старіє. Це ускладнює плани уряду зі стимулювання внутрішнього споживання та стримування боргу, оскільки сотні мільйонів людей мають залишити ринок праці, а пенсійні бюджети вже перебувають під тиском.

Китайська влада зробила демографічне планування частиною економічної стратегії. За оцінками Reuters, потенційні сукупні витрати уряду на заохочення народжуваності цього року можуть сягнути 180 млрд юанів, або $26,92 млрд. Демографи та економісти вказують, що менша кількість дітей нині з часом може означати менше домогосподарств і повільніше зростання споживання.

Читай нас у