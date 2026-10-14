Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон, який балотується до Сенату США від Республіканської партії, почав розслідування щодо ймовірної змови між педіатрами, виробниками вакцин і страховими компаніями. Він заявив, що медиків могли незаконно заохочувати робити дітям щеплення. Щонайменше одна педіатриня в Техасі повідомила, що вже отримала лист про перевірку її практики.

Пекстон оголосив про розслідування в січні та стверджував, що фармацевтичні й страхові компанії могли намагатися підкупити лікарів. Ці твердження є позицією генпрокурора і не встановлюють факту порушень.

Перевірки педіатрів і академії

Як повідомляє The Guardian, Пекстон пов'язав свої дії з рухом Make America Healthy Again та кампанією проти вакцин, яку ведуть президент Дональд Трамп і міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший. У травні Трамп підтримав кандидатуру Пекстона на виборах до Сенату.

У серпні генпрокурор Техасу також розпочав перевірку Американської академії педіатрії. Він припустив, що організація могла рекомендувати вакцини з фінансових мотивів. Академія раніше подала позов, намагаючись зупинити масштабні зміни до графіка дитячої імунізації.

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Слідчі з підрозділу захисту прав споживачів вимагають від лікарів надати відомості про будь-які винагороди, бонуси, знижки, компенсації чи інші вигоди від виробників вакцин. За даними видання, одна з педіатринь уже витратила тисячі доларів на юридичний захист.

Побоювання медиків

Президентка-електка Техаського педіатричного товариства Маржан Ліннелл заявила, що педіатри належать до найменш оплачуваних медичних спеціальностей і в окремих випадках ледве покривають витрати на вакцинацію. За її словами, зберігання вакцин потребує спеціального обладнання, а втрати препаратів через перебої з електроенергією клініки компенсують власним коштом.

Директорка служби громадського здоров'я Лаббока Кетрін Веллс сказала, що її відомство може отримувати близько 13 доларів на покриття витрат за введення вакцини, навіть якщо сам препарат надає штат. За її словами, цієї суми не вистачає на роботу медсестри, перевірку медичних записів та консультації батьків.

Новий закон у Техасі полегшує батькам оформлення звільнення дітей від шкільних щеплень. Рівень повної вакцинації проти кору серед учнів дитячих садків штату становить 93,3%. Лікарі побоюються, що розслідування та юридичні витрати можуть змусити невеликі педіатричні практики відмовитися від надання вакцин.

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