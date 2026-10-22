Пелтола випереджає Саллівана в окремих опитуваннях у перегонах до Сенату — The Guardian

У США ексчленкиня Палати представників Мері Пелтола веде кампанію за місце Аляски в Сенаті, яке нині обіймає республіканець Ден Салліван. За даними The Guardian, Салліван відставав від Пелтоли в деяких останніх опитуваннях. Демократи штату вважають, що зростання вартості життя та конкурентна політична ситуація можуть допомогти їм здобути це місце вперше майже за два десятиліття.

Пелтола проводить кампанію у важкодоступних районах внутрішньої Аляски, де товари й енергія коштують суттєво дорожче, ніж в Анкориджі. За її словами, в окремих населених пунктах паперові рушники продають за 40 доларів, половину галона вівсяного молока — за 21 долар, а морозильна камера може коштувати вчетверо дорожче. У громадах уздовж Північного Льодовитого океану, за її словами, рахунки за електрику сягнули 1500 доларів на місяць через залежність від дизельних генераторів і подорожчання дизеля.

Кампанія навколо цін і ресурсів

Пелтола, представниця корінного населення Аляски та колишня конгресвумен, підтримує видобуток нафти й газу та право на володіння зброєю. Її передвиборче гасло — «риба, родина, свобода». Вона виступає проти тарифної політики президента Дональда Трампа, заявляючи, що мита підвищили вартість імпорту з Канади, яка відокремлює Аляску від решти США.

Кандидатка також пов'язує подорожчання бензину й дизельного пального з рішенням Трампа атакувати Іран, після якого розгорівся конфлікт. За її словами, пальне до внутрішніх районів та острівних громад Аляски зазвичай доправляють баржами або кораблями, тому там воно коштує особливо дорого.

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Салліван наголошує на підтримці військових об'єктів Аляски, нафтових проєктів та інфраструктури. На мітингу з Трампом він заявив, що демократи нібито намагалися обмежити видобуток нафти й газу у штаті та підвищили вартість енергії. Трамп приїхав до консервативної долини Матануска-Сусітна, щоб підтримати чинного сенатора.

Голосування та звинувачення

Салліван також критикував суперницю після публікації The New York Times про звинувачення в нібито неналежному поводженні Пелтоли з працівниками. Її штаб заявив, що частина тверджень у матеріалі не відповідає дійсності, а сама Пелтола назвала деякі звинувачення вигадками.

На результат виборів 3 листопада може вплинути інший кандидат-республіканець зі схожим на ім'я Саллівана іменем, який пройшов праймеріз за системою top-four. В Алясці застосовують рейтингове голосування, а підрахунок бюлетенів традиційно триває довго, тому остаточний результат сенатських перегонів може стати відомим не відразу.

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