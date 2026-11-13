Пентагон гальмує передачу Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot

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Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США застрягли у Пентагоні. Ймовірно через позицію до цього питання президента Дональда Трампа.



Затримка сталася в оборонному відомстві США, попри те, що державний секретар Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Хегсет нібито підписали необхідні документи ще у жовтні 2026 року.

Два джерела підтвердили журналісту Алексу Рауфоглу, що ліцензійні документи наразі перебувають у глухому куті.

За їхніми словами, процес зупинився за часів роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

У Міністерстві оборони США поки що утрималися від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході впливає на безпеку України та забезпечення її системами протиповітряної оборони.

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

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