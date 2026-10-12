Пентагон і SBA уклали угоду про доступ оборонних компаній до капіталу — The Hill

У США Пентагон і Адміністрація малого бізнесу США (SBA) уклали угоду, що має розширити доступ малих компаній оборонно-промислової бази до стратегічного капіталу. Ініціатива має допомогти постачальникам, виробникам та інноваторам залучати фінансування для зміцнення внутрішніх ланцюгів постачання і нарощування виробництва, повідомляє The Hill.

Співпраця Пентагону та SBA

Угода розвиває роботу Smaller War Plants Commission (SWPC), про створення якої оголосили наприкінці серпня. Вона узгоджує роботу Підрозділу економічної оборони Пентагону з Офісом інвестицій та інновацій і Офісом доступу до капіталу SBA.

Підрозділ економічної оборони виявлятиме компанії, яким потрібне фінансування, через програму Business Operators for National Defense. Потенційних учасників скеровуватимуть до SBA, яка за допомогою своєї мережі кредиторів допомагатиме їм отримувати кошти за програмами, підтриманими адміністрацією.

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Підтримка промислових потужностей

Угода також дає SBA змогу підтримувати інвестиції Підрозділу економічної оборони в малі та середні підприємства, що відновлюють або розширюють промислові потужності, необхідні для національної безпеки. Серед напрямів названо критично важливі матеріали, видобуток стратегічних і критичних металів та мінералів, а також боєприпаси.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що комісія зможе оперативно спрямовувати стратегічний капітал малим підприємствам, які виробляють кораблі, боєприпаси, мікроелектроніку, матеріали, комплектувальні та технології для військових. Адміністраторка SBA Келлі Леффлер зазначила, що малі виробники становлять 70% оборонно-промислової бази США. За її словами, SBA управляє портфелем малого бізнесу обсягом майже 500 млрд доларів.

Історична модель комісії

SWPC у серпні представили як аналог Smaller War Plants Corporation, створеної Конгресом США у 1940-х роках. Та структура допомагала невеликим підприємствам виробляти військові товари під час Другої світової війни, забезпечувала контракти, надавала позики та технічну допомогу.

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