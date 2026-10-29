Пентагон обере місце для нової бази у США до червня 2027 року — Breaking Defense

Пентагон планує до червня 2027 року обрати місце для нового міжвидового військового об’єкта у США. Штати мають подати загальні пропозиції щодо розміщення об’єкта до 1 грудня, повідомляє Breaking Defense з посиланням на помічника міністра оборони США з питань енергетики, військових об’єктів і довкілля Дейла Маркса.

За словами Маркса, йдеться не лише про базу, а фактично про будівництво міста. Міністр оборони США Піт Гегсет наприкінці вересня доручив Марксу очолити пошук, оцінку, відбір і підготовку оптимального майданчика для нового об’єкта.

Очікується, що база стане місцем розгортання нових оперативних формувань, зокрема автономних безпілотних ударних авіакрил, підрозділів із системами спрямованої енергії та протидії дронам, а також гіперзвукових маневрових підрозділів.

Чотири критерії відбору

Першою ключовою вимогою є земельна ділянка площею від 100 тисяч до 250 тисяч акрів. Водночас Пентагон готовий розглянути переконливі пропозиції з меншою або більшою площею.

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Об’єкт має забезпечити розміщення та підтримку від 15 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців активної служби та членів їхніх сімей — загалом орієнтовно від 80 тисяч до 100 тисяч людей. Він також повинен підтримувати майбутні формування з можливостями «автономної маси», зокрема безпілотними системами й озброєннями спрямованої енергії.

Третій критерій передбачає самодостатність інфраструктури. Проєкт має включати малі модульні ядерні реактори на території об’єкта, захищені мікромережі та замкнені системи збору, очищення й повторного використання води, здатні працювати необмежено довго. Маркс заявив, що протягом перших 24 місяців база повинна продемонструвати здатність 30 днів безперервно функціонувати без підключення до цивільної електромережі та зовнішніх джерел енергії.

Роль приватного капіталу

Четвертою умовою є державно-приватне партнерство для допомоги з фінансуванням. За задумом Пентагону, оборонне відомство могло б фінансувати бойові завдання бази, можливості проєкції сили, підземні командні укриття, склади боєприпасів і тактичні полігони. Комерційний капітал при цьому міг би будувати та експлуатувати допоміжну цифрову інфраструктуру.

Оцінку вартості проєкту поки не назвали, оскільки майданчик ще не визначено. Водночас Маркс повідомив, що бюджетний запит на 2028 рік, як очікується, міститиме початкове фінансування для запуску проєкту. Після отримання заявок команда Пентагону обговорюватиме з претендентами деталі концепцій, зокрема варіанти житла, медичної та освітньої інфраструктури.

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