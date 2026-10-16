Пентагон обрав Firefly для захисту військових баз від дронів — Defense News

Пентагон відібрав мобільну лазерну систему Firefly компанії KBR для пілотної програми із захисту військових баз у США від ворожих дронів. Упродовж року військовослужбовці експлуатуватимуть системи спрямованої енергії, обслуговуватимуть їх і збиратимуть дані для оцінки вартості та логістики, повідомляє Defense News.

Лазер замість ракет

Firefly розробила Kord Technologies, дочірня компанія KBR. Система використовує концентрований лазерний промінь для ураження цілей, що потенційно може бути дешевшим способом протидії малим безпілотникам, ніж застосування дорогих ракет-перехоплювачів.

Компанія позиціонує Firefly як мобільний лазер у палетованому виконанні. За її даними, система здатна працювати за температури від мінус 15 до плюс 35 градусів Цельсія. Під час серпневої демонстрації в Алабамі представники компанії заявили, що встановлена на вантажівці версія може збити малий дрон за кілька секунд.

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Остаточне рішення за оператором

Радар виявляє потенційну загрозу та передає сигнал оператору, який за допомогою камер перевіряє ціль. Програмне забезпечення може формувати список цілей, а автоматизована система відстежує об'єкт, однак рішення про відкриття вогню та точку ураження ухвалює людина.

Старший директор KBR Девід Золлер-молодший зазначив, що для керування системою використовують контролер Xbox, який може скоротити час навчання операторів. Лазер може бути наведений на окремі частини дрона, зокрема на пропелер, двигун або паливний бак. Водночас Firefly здатна уражати лише одну ціль одночасно, тому під час атаки рою дронів операторам доведеться визначати пріоритетні загрози.

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