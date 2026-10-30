Пентагон оголосив бюджет військової розвідки США на 30,9 млрд доларів — Breaking Defense

У Вашингтоні Пентагон повідомив, що бюджет Програми військової розвідки США (MIP) у 2026 фінансовому році становив 30,9 млрд доларів. Це приблизно на 3 млрд доларів більше, ніж у 2025 фінансовому році, однак на 2,7 млрд доларів менше за запит на 2026 фінансовий рік у 33,6 млрд доларів.

У короткій заяві Міністерство оборони США зазначило, що фінансування відповідає Стратегії національної оборони. Водночас відомство не оприлюднило докладного розподілу коштів, пояснивши це засекреченістю інформації з міркувань національної безпеки, повідомляє Breaking Defense.

Окремий бюджет національної розвідки

Одночасно Офіс директора національної розвідки США оголосив бюджет Національної розвідувальної програми (NIP) на рівні 78,1 млрд доларів. Ця сума майже на 5 млрд доларів перевищує показник попереднього року, але є меншою за запит на 2026 фінансовий рік — 81,9 млрд доларів.

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NIP перебуває у віданні Офісу директора національної розвідки та фінансує стратегічний збір розвідувальної інформації для посадовців. Програма охоплює, зокрема, ЦРУ, Агентство національної безпеки та Національне агентство геопросторової розвідки.

Різні завдання програм

Програмою MIP керує Пентагон: вона фінансує оборонну розвідувальну діяльність для підтримки оперативних і тактичних пріоритетів оборонних операцій. До розвідувальної спільноти США входять 18 структур, серед яких дев’ять компонентів Міністерства оборони та дев’ять установ поза ним, зокрема ЦРУ, Управління з боротьби з наркотиками, ФБР і розвідувальний підрозділ Міністерства фінансів.

Водночас NIP і MIP не охоплюють усі американські витрати на розвідку. Зокрема, MIP не включає окремі розвідувально пов’язані платформи, наприклад деякі програми безпілотників, якщо збір розвідданих не є їхнім основним призначенням.

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