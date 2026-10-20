Пентагон оцінює відбудову баз США на Близькому Сході — Breaking Defense

У США Пентагон разом із Центральним командуванням США проводить оцінку американських військових об’єктів на Близькому Сході. Відомство враховує витрати на їхню відбудову та можливі зміни глобального розміщення американських сил, повідомляє Breaking Defense.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що під час ухвалення інвестиційних рішень Пентагон визначатиме місця, де військова присутність потрібна найбільше. За його словами, оцінювання ведуть з погляду військової інфраструктури та майбутньої структури сил.

Пошкодження баз у регіоні

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому Тегеран і пов’язані з ним угруповання почали атакувати американські бази в регіоні. Серед них була авіабаза Аль-Удейд у Катарі, де внаслідок ударів перестав працювати Об’єднаний центр повітряних операцій (COAC). Атаки також торкнулися американських об’єктів у Саудівській Аравії та Йорданії.

Виконувач обов’язків міністра ВМС США Хунг Као в інтерв’ю The Epoch Times заявив про значні руйнування на базі військово-морської підтримки в Бахрейні, де раніше містився штаб П’ятого флоту США. Начальник військово-морських операцій адмірал Деріл Кодл окремо заявив, що ВМС не використовуватимуть цю базу найближчим часом.

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Вартість і захист баз

Пентагон уже надав законодавцям оцінки вартості війни з Іраном, однак вони не містили повного розрахунку витрат на ремонт баз у регіоні. Члени Комітету Сенату США з питань збройних сил цього тижня закликали відомство оприлюднити загальну вартість війни, зокрема збитки військовій інфраструктурі.

Посадовець Пентагону не назвав готової оцінки відбудови, але наголосив на потребі по-іншому проєктувати й захищати бази. Поширення безпілотників і крилатих ракет, за його словами, змушує США переглядати захист не лише закордонних об’єктів, а й військової інфраструктури на території країни.

Пріоритети оборони

Пентагон розглядає поєднання укріплення окремих баз, нових інвестицій та різних систем оборони. Також відомство взаємодіє з командою проєкту Golden Dome, щоб визначати першочергові об’єкти для захисту та зменшувати ризики.

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