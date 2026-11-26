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США відклали до 2027 року оприлюднення результатів перегляду своєї військової присутності в Європі.

Раніше Вашингтон планував представити підсумки шестимісячного аналізу до кінця 2026 року. Перегляд може передбачати скорочення американського військового контингенту на європейському континенті.

Ініціативу започаткував глава Пентагону Піт Гегсет. Серед її цілей — зменшення чисельності американських військ у Європі та скорочення військових ресурсів, які Вашингтон надає союзникам по НАТО.

Цей крок пов'язаний із політикою американської адміністрації щодо перерозподілу відповідальності за європейську безпеку. США наполягають, щоб європейські країни самостійно брали на себе більшу частину оборонних зобов'язань і збільшували власний внесок у безпеку континенту.

Наразі конкретні масштаби можливого скорочення американських військ, перелік країн, яких воно може торкнутися, та нові терміни оприлюднення результатів перегляду не повідомляються.

Джерело: Rapporteur.

28 серпня стало відомо, що Пентагон готує щонайменше чотири варіанти майбутньої військової присутності США в Європі. Остаточного рішення поки немає, а сценарії передбачають як збереження нинішнього рівня сил, так і їхнє суттєве скорочення.

Міністр оборони США Піт Гегсет планував оголосити про нове скорочення американської військової присутності в Європі, однак Білий дім зупинив це рішення. За даними The Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа поки не визначилася з масштабами майбутніх змін.

В Естонії заявили, що можливе скорочення американських військових сил у Європі не створює критичних ризиків для безпеки регіону, адже оборонні плани вже давно враховують такі сценарії. У Таллінні вважають, що союзницька система здатна швидко компенсувати будь-які зміни.

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