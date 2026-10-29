Пентагон розглядає можливу кібератаку на морозильні камери на базах США — Interia

Пентагон розглядає можливу кібератаку після збоїв морозильних камер щонайменше у шести магазинах на території військових баз у США наприкінці серпня. Через інцидент зіпсувалися продукти, повідомляє Interia з посиланням на Reuters та чотирьох поінформованих співрозмовників агентства.

Температуру могли змінити навмисно

За даними Reuters, щонайменше в одному випадку обладнання не просто вийшло з ладу: температуру в холодильних установках могли навмисно підвищити протягом ночі. Вранці там виявили розморожені або зіпсовані продукти. Агентство послалося на аналіз дописів у соцмережах та інформації на сайтах військових баз.

Медіа також повідомляли, що в деяких морозильних камерах температура підвищувалася до 50 градусів Цельсія, а подекуди це призвело до займання. Reuters не зміг встановити, на якій стадії перебуває розслідування у США та чи дійшли слідчі висновків про причини інциденту або можливих відповідальних осіб.

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Співпраця зі слідчими Франції

У Пентагоні заявили, що підрозділ, підпорядкований Кіберкомандуванню США, тісно співпрацює з іншими урядовими структурами та правоохоронцями. Управління кримінальних розслідувань армії США повідомило, що до роботи залучено його польовий підрозділ із протидії кіберзлочинності, який взаємодіє з французькими правоохоронними органами, щоб з'ясувати причини збоїв холодильних систем у Європі.

У Франції нещодавня кібератака торкнулася систем охолодження у понад 350 супермаркетах. Там зловмисники отримали контроль над налаштуваннями температури морозильних камер. Данська компанія Danfoss, контролери якої використовувалися в багатьох постраждалих системах, заявляла, що значна частина пристроїв була застарілою або працювала на неактуальному програмному забезпеченні. Невідомо, чи використовувалися контролери Danfoss у магазинах на американських військових базах.

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