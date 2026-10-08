Пентагон шукає 100 пілотів FPV-дронів для програми Drone Dominance — Defense News

Пентагон у США шукає близько 100 військовослужбовців із досвідом керування FPV-дронами для участі в етапі Gauntlet III програми Drone Dominance. Водночас Підрозділ оборонних інновацій США (DIU) прагне створити постійний реєстр операторів безпілотників з усіх видів американських збройних сил, повідомляє Defense News.

Випробування безпілотних систем

Drone Dominance — програма Міністерства оборони США вартістю 1,1 млрд доларів, спрямована на швидке розширення американської галузі малих безпілотних авіаційних систем. У її межах компанії подають малі безпілотні системи на конкурс, а найуспішніші для військового застосування системи планують формувати у запаси.

Керівниця тестування програми Ерін Черрі заявила, що кількість операторів у майбутньому реєстрі не обмежуватимуть. Відібрані для Gauntlet III військовослужбовці зможуть випробувати нові безпілотники, зокрема системи, які ще не перебувають на озброєнні. Частина учасників також пройде спеціалізоване навчання з використання одноразових ударних дронів.

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Яких операторів шукають

DIU насамперед запрошує військових, які мають досвід керування FPV-дронами, зокрема в ручному режимі acro. Такі безпілотники застосовують для розвідки, спостереження, ударних завдань і бою на близькій дистанції.

Водночас відбір не обмежуватиметься лише досвідченими пілотами FPV. У DIU оцінюватимуть навички польоту, тактичні знання, досвід роботи з корисним навантаженням, далекою навігацією та польотами в міській забудові. У підрозділі наголосили, що дрон має бути придатним не лише для найдосвідченіших операторів. Охочі можуть заповнити форму зацікавленості; відповіді надсилатимуть лише заявникам із чинними військовими адресами електронної пошти .mil. Участь пілотів координуватимуть через відповідні види збройних сил.

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