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Пентагон погодив спорудження у Польщі постійної військової бази США. Про відповідне рішення 11 листопада під час урочистостей з нагоди Дня незалежності Польщі повідомив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш наголосив, що єдність — це найважливіше в нації. Під час урочистостей міністр говорив про співпрацю, “щоб привести Польщу до ще більшого моменту сили, мужності, яка супроводжує наших солдатів, офіцерів, призначених сьогодні командирів, генералів і начальника Генерального штабу, призначення якого також є виразом єдності”.

Глава відомства зауважив, що найкращим символом цієї єдності є те, що він приносить учасникам церемонії, повернувшись з візиту до Сполучених Штатів 11 листопада.

(Я приїжджаю) З гарними новинами про те, що Пентагон дав зелене світло на будівництво постійної американської бази, розвиток наших можливостей і зміцнення співпраці між оборонними галузями промисловості, і це можливо лише завдяки співпраці між президентом та урядом, — зазначив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що Пшидач заявив про політичне схвалення бази США в Польщі — RMF24.

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