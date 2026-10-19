У США Пентагон підписав із BAE Systems рамкову угоду про закупівлю до 25 тисяч комплектів наведення Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) на рік строком до семи років. Як повідомляє Defense News, закупівлю ще має схвалити та профінансувати Конгрес США, а вартість домовленості сторони не розкрили.

Комплекти для некерованих ракет

Комплекти APKWS перетворюють некеровані 2,75-дюймові ракети на боєприпаси з лазерним наведенням. Вони перебувають на озброєнні всіх чотирьох видів збройних сил США та стали дешевшою альтернативою ракетам класу «повітря — повітря» для збиття безпілотників.

BAE Systems заявила, що нарощуватиме виробництво, поки сторони узгоджуватимуть багаторічний контракт. Компанія виготовляє комплекти в Гадсоні, штат Нью-Гемпшир, і Остіні, штат Техас. У лютому вона повідомила про постачання 100-тисячного комплекту APKWS.

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Потужності для союзників

Рамкова угода також передбачає можливість збільшити випуск до 35 тисяч комплектів щороку для союзників США. За даними Пентагону, додаткові виробничі потужності вводитимуть у дію після того, як країни-партнери офіційно запросять комплекти через програму Foreign Military Sales.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що багаторічний попит допоможе підтримувати завантаження виробничих ліній і забезпечувати війська запасами перехоплювачів. Генеральний директор BAE Systems Inc. Том Арсено назвав APKWS перевіреним і доступним засобом високоточного ураження.

Чинний п’ятирічний контракт ВМС США з BAE, укладений у серпні 2025 року, передбачає постачання до 55 тисяч комплектів для ВМС, армії та іноземних замовників на суму до 1,74 млрд доларів. Виконання робіт заплановане до грудня 2031 року.

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