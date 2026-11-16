Пентагон та SpaceX сьомий день відмовляються пояснити причини уповільнення роботи Starshield в Україні

0:00 / 0:00

Обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield на тимчасово окупованих територіях України тривають уже сьомий день поспіль, проте ані американське оборонне відомство, ані компанія Ілона Маска досі не надали жодних пояснень. Пентагон взагалі стверджує, що ніяких обмежень нема.

«Хочу заявити однозначно: це суперечить тому, що відбувається на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють», — наголосив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, додавши, що Пентагон у коментарях медіа заперечує наявність будь-яких лімітів, хоча ці обмеження мають реальні наслідки для оперативних спроможностей Сил оборони та вимагають невідкладного врегулювання.

Джерело: заява тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка в соцмережі X.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження швидкості роботи Starlink в Україні.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

Читай нас у