Пентагон закликав Конгрес закріпити назву Міністерство війни — The Hill

Пентагон закликав Конгрес США зберегти в щорічному законопроєкті про оборонну політику положення, яке формально закріпить перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Як повідомляє The Hill, відповідні положення внесли до своїх проєктів Закону про національну оборону комітети Палати представників і Сенату у справах збройних сил.

Заклик Пентагону

Головний речник Пентагону Шон Парнелл, який також є старшим радником Піта Гегсета, заявив, що Конгрес має завершити процес і залишити норму про нову назву у фінальному тексті оборонного законопроєкту. За його словами, назву установи, яка відправляє американців воювати, слід закріпити законом, а не лише президентським указом.

Просування ініціативи почалося після того, як президент Дональд Трамп восени підписав указ, що дозволив перейменування. Гегсет після цього почав використовувати титул міністра війни, а багато республіканців у Конгресі також стали називати відомство Міністерством війни.

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Підтримка комітетів і вартість зміни

Поправку про офіційне перейменування, запропоновану республіканцем від Техасу Ронні Джексоном, комітет Палати представників у справах збройних сил схвалив у червні 29 голосами проти 27. Водночас демократи в Конгресі критикували ініціативу, називаючи її непотрібною та звинувачуючи адміністрацію у зосередженні на семантиці.

У квітні Пентагон, звертаючись до Конгресу щодо законодавчого оформлення нової назви, оцінив витрати майже у 52 млн доларів і заявив, що вони не матимуть значного впливу на запит Трампа щодо оборонного бюджету обсягом 1,5 трлн доларів. Бюджетне управління Конгресу у січневій доповіді оцінило можливу вартість перейменування до 125 млн доларів.

Відомство США мало назву Міністерство війни від 1789 року до 1949 року, коли його перейменували на Міністерство оборони.

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