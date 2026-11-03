Вибори у США-2026: Пентагон залучає розвідку до захисту дільниць від іноземного втручання — Fox News

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав військовій розвідці та кіберпідрозділам країни посилити захист проміжних виборів 2026 року від можливого втручання з боку іноземних держав. Він назвав це завданням «без права на провал» і доручив залучити до нього всі доступні ресурси розвідувальної системи Пентагону.

Питання іноземного втручання у вибори в США залишається особливо чутливим ще з 2016 року. Тоді Дональд Трамп уперше переміг на президентських виборах, а згодом країну охопив скандал Russiagate, пов'язаний із підозрами щодо втручання Росії в американський виборчий процес. Відтоді увага до безпеки виборів і можливих спроб вплинути на волевиявлення американців лише зростала. Тепер, через десять років після тих подій, Пентагон готується протидіяти подібним загрозам під час проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у вівторок.

За даними Fox News Digital, у вересні Гегсет видав відповідне розпорядження. Воно зобов'язує військові розвідувальні та кіберструктури США зробити захист виборів одним із пріоритетних напрямів роботи. Йдеться не лише про виявлення можливих кібератак, а й про ширше використання розвідувальних можливостей американського Міноборони.

До операції залучать усю розвідувальну систему Пентагону

Розпорядження стосується не тільки Кіберкомандування США та Агентства національної безпеки. Гегсет доручив долучитися до роботи всій оборонній розвідувальній системі — Defense Intelligence Enterprise. До неї входять структури, які займаються військовою та геопросторовою розвідкою. Тобто Пентагон планує використати значно ширший набір можливостей, ніж лише інструменти кіберзахисту.

У документі йдеться про необхідність «мобілізувати всі дозволені ресурси, можливості та партнерства» для протидії іноземним загрозам американським виборам. Таким чином, до виконання завдання мають залучити різні підрозділи та партнерські структури, які можуть допомогти виявляти й попереджати спроби втручання. Це рішення фактично ставить одне з найважливіших завдань американської виборчої безпеки перед усією розвідувальною системою Пентагону. Вона має значні технічні та аналітичні можливості, які можуть використовуватися для виявлення загроз з-за кордону.

Наскільки змінилася робота Пентагону — поки невідомо

Водночас залишається незрозумілим, наскільки саме вересневе розпорядження змінило вже наявні заходи із захисту виборів. Американські військові та розвідувальні структури й раніше працювали над протидією іноземному втручанню, однак тепер це завдання офіційно поширили на всю оборонну розвідувальну систему. У Міністерстві оборони США відмовилися надати Fox News Digital додаткові подробиці про те, як саме виконують наказ Гегсета. Представники Кіберкомандування США також не погодилися на інтерв'ю щодо роботи з безпеки виборів.

Тож поки невідомо, які конкретні операції вже проводять американські військові та чи зафіксували вони нові загрози напередодні голосування. Водночас сам наказ свідчить, що Пентагон розглядає можливе іноземне втручання як серйозний ризик для виборчого процесу в США. Про це пише Fox News.

Вартість життя стала головним економічним питанням для американців під час проміжних виборів до Конгресу США. За результатами опитування Fox News, шість із десяти виборців найбільше непокоїть те, скільки вони витрачають на повсякденні потреби. Водночас 74% опитаних негативно оцінюють стан економіки, а понад половина очікує, що наступного року ситуація стане ще гіршою.

Президент США Дональд Трамп напередодні дня виборів заявив, що Сполучені Штати за його керівництва знову стали впливовою державою, яку поважають у всьому світі. В ефірі Fox & Friends він похвалився падінням цін на нафту, контролем над Ормузькою протокою та економічними рішеннями своєї адміністрації. Водночас його слова контрастують із результатами опитувань: рейтинг схвалення Трампа впав до 32%, а більшість опитаних не підтримують його економічну політику.

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