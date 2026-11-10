Перед світанком Марс і Юпітер утворять яскраву пару на небі

У ніч проти 16 листопада Марс і Юпітер опиняться дуже близько один до одного на небі. Найменша видима відстань між планетами буде о 04:04 за київським часом. Побачити їх можна буде неозброєним оком, а поруч із ними сяятиме яскрава зірка Регул у сузір’ї Лева.

Найкраще спостерігати за ним перед світанком 16 листопада. Марс і Юпітер з’являться над східним горизонтом приблизно опівночі, а потім поступово підніматимуться вище. Найближче один до одного вони будуть о 04:04 за київським часом. У цей момент видима відстань між планетами становитиме трохи більше одного градуса. Це означає, що на небі вони виглядатимуть як яскрава пара, хоча насправді розділені величезною відстанню в космосі.

Юпітер буде помітно яскравішим за Марс. Останній можна буде впізнати за характерним червонуватим відтінком. Поруч із планетами розташовуватиметься Регул — одна з найяскравіших зірок сузір’я Лева. Разом три небесні об’єкти утворять фігуру, схожу на перевернутий знак питання. Вона нагадуватиме обриси голови Лева, яку утворюють зорі в цій частині сузір’я. Саме тому спостереження може бути особливо цікавим для тих, хто любить розглядати сузір’я та шукати знайомі фігури на нічному небі.

Чи потрібен телескоп, щоб побачити планети

Для спостереження не знадобиться спеціальне обладнання. Марс і Юпітер будуть достатньо яскравими, щоб побачити їх неозброєним оком. Головне — обрати місце з відкритим видом на східний горизонт і по можливості подалі від яскравого міського освітлення. Планети також можна буде роздивитися в бінокль. За даними Space.com, вони одночасно потраплять у поле зору бінокля з 10-кратним збільшенням і об’єктивами діаметром 50 міліметрів.

Власники домашніх телескопів зможуть побачити ще більше деталей. Зокрема, за допомогою телескопа з апертурою від чотирьох дюймів можна буде спробувати розгледіти Велику червону пляму Юпітера — величезну атмосферну структуру, яку спостерігають на цій планеті вже багато років.

Точний час сходу Марса та Юпітера залежить від місця спостереження. Його можна перевірити за допомогою спеціального інструмента на сайті Time and Date, обравши своє місто. Для Києва та інших населених пунктів України час появи планет над горизонтом може трохи відрізнятися.

Коли планети знову опиняться поруч

Після 16 листопада Марс і Юпітер поступово віддалятимуться один від одного на небі. Тому найкраще не відкладати спостереження, якщо хочеться побачити їх саме як близьку пару. Наступного разу настільки близько ці планети опиняться лише через приблизно два з половиною роки — у липні 2029-го. Тоді їхнє видиме зближення відбудеться вже в сузір’ї Діви.

Важливо пам’ятати, що йдеться саме про видиме зближення. Насправді Марс і Юпітер не наближатимуться один до одного в космосі: через положення планет на орбітах із Землі здаватиметься, що вони опинилися поруч на небі. Про майбутнє зближення планет повідомляє видання Space.com.

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