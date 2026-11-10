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Сьогодні, у вівторок 10 листопада, офіційно стартували мирні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ). У них взяли участь офіційні делегації України, США та Росії. Це перша тристороння зустріч у такому форматі аж з лютого 2026 року.

Офіційно порядок денний виглядає цілком конструктивно: гарантії безпеки для України, післявоєнна архітектура безпеки в Європі, гуманітарні питання, загальна деескалація, тощо. Але за цими формулюваннями ховається значно складніша і значно менш оптимістична реальність.

Бо ключовими темами переговорів є не припинення вогню, енергетичне перемир'я чи щось на кшталт цього. Принаймні публічно вже заявлено, що головні питання — це гарантії безпеки для України та так звана «нова архітектура безпеки в Європі». І ось тут починається найцікавіше, бо під «новою архітектурою безпеки» Росія розуміє зовсім не те, що могло б здатися з першого погляду. Фактично йдеться про перерозподіл сфер впливу — повернення до системи поділу європейського континенту на підконтрольні блоки, яка існувала за часів геополітичного суперництва СРСР і США. І саме тому очікування від цих переговорів насправді мають бути дуже стриманими.

Чого насправді чекати від зустрічі в Абу-Дабі та наскільки вона наближає довгоочікуваний мир? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Що на переговорному столі: гарантії безпеки, території і «нова архітектура»

Перше, на що необхідно звернути увагу — склад делегацій. Він давно відомий і може розповісти багато про очікування противника від цієї зустрічі. РФ представляє помічник Путіна, псевдоісторик Володимир Мединський, який і раніше вів переговори, ще один помічник лідера РФ Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін та представник Генштабу Юрій Жигарловський. Окрім цього, присутніми будуть представники ФСБ, які готувати вторгнення в Україну ще в 2022.

Американську сторону традиційно представляють спецпосланник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює Рустем Умєров, також присутній Буданов, Арахамія та інші.

Порядок денний, який підтверджують і американські, і російські, і українські джерела, виглядає наступним чином. По-перше, гарантії безпеки для України — те, що Київ вважає абсолютним пріоритетом. По-друге, «нова післявоєнна архітектура безпеки для Європи» — те, що вже Москва називає головною метою всієї зустрічі. По-третє, явно не зможуть не зачепити й територіальне питання, яке не вирішується вже багато років і яке, за великим рахунком, визначає, чи матимуть ці переговори якийсь практичний сенс, чи ні.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи порядок денний переговорів у ОАЕ, висловився доволі відверто: післявоєнні гарантії для України мають забезпечити її захист, але водночас і бути узгодженими з Росією, «оскільки інакше жоден механізм безпеки не працюватиме ефективно». Саме це формулювання багато про що говорить. Воно означає, що Вашингтон не збирається жодним чином нав'язувати Москві якусь модель, а шукає формулу, що сяк-так влаштує обидві сторони. І саме тут виникає головна проблема.



«Нова архітектура безпеки»: що насправді ховається за цими словами

Якщо послухати російську сторону, стає зрозуміло: делегація з Москви приїхала в Абу-Дабі геть не для того, щоб домовлятися про припинення війни тут і зараз. У РФ головне завдання переговорів — виробити ключові елементи «нової післявоєнної системи безпеки для Європи», а українське врегулювання є для Кремля лише одним із аспектів цієї дискусії. Іншими словами, Росія хоче говорити не про те, як найскоріше зупинити війну в Україні, а про те, як перебудувати весь європейський безпековий порядок — і вже в рамках цього визначити місце Києва.

На практиці це означає, що Москва вимагає для себе гарантій безпеки — і не просто гарантій, а посилення своєї політичної та військової присутності в Європі. Фактично йдеться про повернення до логіки поділу континенту на сфери впливу, де Росія матиме право голосу в питаннях, які стосуються країн колишнього Варшавського блоку. Це не мирний план у звичному розумінні, а спроба зафіксувати новий status quo, в якому Росія знову є «великою державою» зі своєю «зоною впливу».

Тут постає питання, на яке поки що немає відповіді: а де в цій схемі, власне, сама Європа? Де Німеччина, Франція, Польща, країни Балтії, тощо? Формально якісь європейські представники присутні в Абу-Дабі — але не за столом переговорів. Росія чітко дала зрозуміти, що не хоче бачити європейців у тристоронньому форматі, і наполягає на тому, що переговори мають відбуватися саме в узгодженому складі: Україна, РФ, США. Роль європейських представників зводиться радше до консультацій на полях, але не до повноцінної участі в ухваленні рішень.

Це викликає зрозуміле роздратування в європейських столицях. Адже виходить, що США і Росія фактично намагаються ділити європейську безпеку без самої Європи. Якщо Вашингтон і Москва домовляться про «нову архітектуру безпеки», не спитавши думки тих, кого ця архітектура безпосередньо стосується — це дійсно може нагадувати новий перерозподіл континенту, як після Другої світової війни. Усвідомлення цього факту, схоже, вже починає доходити до європейських лідерів. Саме цим пояснюються нещодавні особисті контакти (перші за всю війну!) лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним — це спроба «застрибнути в потяг», який уже рушив.

Але чи готова Європа погодитися на те, чого вимагає Путін? Чи зможуть США змусити Францію чи Німеччину до чогось, чого вони не хочуть? Відповідь на це питання поки що невідома. Однак в тому числі саме вона визначатиме, чи перетворяться переговори в Абу-Дабі на щось більше, ніж черговий раунд обміну позиціями.



Територіальне питання: глухий кут, з якого немає виходу

Тут ми підходимо до питання, без якого всі розмови про «нову архітектуру безпеки» чи «спроби досягти стійкого миру» залишаються лише порожньою риторикою. Це питання територій. Росія все ще наполягає на тому, щоб Україна віддала без бою всі залишки Донбасу, які ще перебувають під українським контролем, включно з великими містами та укріпленими районами. Україна ж дзеркально стоїть на тій самій позиції, що й раніше: тільки припинення вогню по лінії зіткнення без жодних територіальних поступок. Тобто «стоїмо де стоїмо».

Ці дві позиції є не просто антагоністичними — вони взаємовиключні. Путін неодноразово дав зрозуміти, що без територіальних поступок він не закінчуватиме війну. Україна так само неодноразово давала зрозуміти, що не віддасть територій. Як примирити ці підходи — незрозуміло, і цілком ймовірно, що просто ніяк. І хоча з'являються повідомлення про те, що сторони нібито демонструють «певну гнучкість» у непублічних обговореннях, ця гнучкість поки що не набула жодної конкретної форми.

Американська сторона ще давно пропонувала як компроміс ідею вільної економічної зони на Донбасі. Але і Україна, і Росія ставляться до цієї ідеї без ентузіазму — кожна зі своїх причин. Тож навіть якщо переговори в Абу-Дабі і закінчаться бодай якимись домовленостями щодо гарантій безпеки чи гуманітарних питань, територіальна проблема залишиться невирішеною. А без її вирішення будь-яка «нова архітектура безпеки» не спрацює, як не матиме сенсу й особиста зустріч лідерів, і багато чого ще, що пов'язано з мирним процесом.



Думка експерта



Політолог, директор Українського інституту політики Руслан Бортнік впевнений: прориву від цих перемовин не варто очікувати. Але разом із тим можна розраховувати на ще глибшу деталізацію можливої формули, методології, моделі та алгоритму припинення війни.

«Ми бачимо, що ці переговори вперше відбуваються після проміжних виборів у США, і вони також відображатимуть новий політичний баланс. Також європейці тією чи іншою мірою, у форматі консультацій, беруть участь у переговорному процесі. Тому варто очікувати подальшої деталізації та появи певних проєктів документів щодо архітектури безпеки в Україні. Можливо, будуть досягнуті домовленості стосовно проведення зустрічей у двосторонніх форматах: США-Україна та США-Росія.

Думаю, що переговори щодо можливого перемир'я та можливої зустрічі глав держав також триватимуть. Але навряд чи тут буде досягнуто значного прогресу. Крім того, не виключаю, що для створення позитивного фону будуть ухвалені гуманітарні рішення. Наприклад, щодо обміну військовополоненими або передачі тіл загиблих. Це ті рішення, які можуть сформувати позитивне сприйняття переговорів. Фактично йдеться про продовження циклу зустрічей, під час яких уже розробляються конкретні документи. Згодом вони можуть лягти на стіл переговорів глав держав», — зазначив Руслан Бортнік.



Підбиваючи підсумки, постає питання: то чи є хоча якийсь практичний сенс у переговорах в Абу-Дабі? Однозначної відповіді немає. Якщо дивитися на речі тверезо, то сторони приїхали з позиціями, які не перетинаються: Росія хоче територій і нового поділу Європи, Україна хоче зберегти території і отримати реальні гарантії безпеки, США намагаються знайти формулу, яка влаштує всіх, але поки що не мають чіткого плану, який можна було б назвати проривним. Європа ж за стіл не запрошена в принципі — окрім цього, вона вже давно не має єдиної позиції щодо переговорів, миру, війни, тощо.

Але політико-символічний сенс у цих переговорах все ж є, і дуже значний. Він полягає в тому, що сам факт продовження діалогу — навіть складного, навіть безрезультатного — кращий за повну відсутність будь-якого політичного спілкування. Поки сторони розмовляють, залишається надія, що рано чи пізно вони знайдуть формулу, яка дозволить зупинити кровопролиття. Поки ж вони не розмовляють, а тільки вбивають один одного, такої надії немає взагалі.

Та не варто плекати ілюзій. Переговори в Абу-Дабі — це не про мир сьогодні. Це про те, щоб зафіксувати позиції, промацати больові точки одне одного і, можливо, підготувати ґрунт для того, що колись, якщо пощастить, стане справжнім мирним процесом. І якщо навіть цього не станеться — це все одно краще, ніж якби сторони взагалі не сідали за стіл. Бо, зрештою, саме за переговорним столом рано чи пізно завершується будь-яка війна.

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