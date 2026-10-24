Переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії, — Sky News

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Наступний раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися за кілька тижнів в Абу-Дабі або Швейцарії. Мета зустрічі — продовжити роботу над домовленостями та підготувати підґрунтя для переговорів на найвищому рівні.

За інформацією джерел в уряді США, американський посадовець заявив, що тристороння зустріч може пройти «за пару тижнів» в Абу-Дабі або Швейцарії.

Він наголосив, що для підготовки зустрічі на високому рівні ще необхідно виконати значний обсяг роботи. Точну дату та місце наступного раунду переговорів поки не визначили.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. За його словами, тристоронню зустріч на рівні переговорних команд щодо завершення війни Росії проти України планують провести в першій половині листопада.

Напередодні в Білому домі повідомили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною в місті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За наявною інформацією, місто, яке перебуває під контролем російських військ, потерпає від гуманітарної катастрофи.

Подальші переговори мають продовжити дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Водночас конкретні домовленості, які можуть бути досягнуті під час наступної зустрічі, наразі не оголошені.

Про це повідомляє видання Sky News.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венсзаявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що потенційним майданчиком для проведення тристоронніх переговорів між США, росією та Україною розглядається Абу-Дабі.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили можливість тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії, яку планують провести в першій половині листопада. Зеленський заявив, що українська сторона готова до переговорів навіть найближчими днями, однак їхнє проведення залежить і від позиції Москви.

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