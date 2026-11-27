0:00 / 0:00

Танкер, який перекинувся поблизу іспанського острова Ібіца, планують відбуксувати до порту. Про це в п’ятницю, 27 листопада, заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. На борту судна перебуває 7 тисяч тонн дизельного пального.

Санчес в ефірі радіо Cadena SER висловив сподівання, що судно вдасться доправити до порту «в найближчі години чи дні».

«Інформація свідчить про те, що дійсно ... витоку немає», – зазначив глава іспанського уряду.

Служби екстреної допомоги Балеарських островів, до яких входить Ібіца, повідомили в соцмережах, що судно «залишається у стабільному стані» і пришвартовано до рятувального катера.

Згідно з даними екстрених служб, буксир із водолазами на борту «огляне стан конструкції» судна Med Emre, після чого торговельне судноплавство прийме рішення щодо подальших дій у рамках рятувальної операції.

Наразі витік пального з танкера Med Emre вдалось локалізувати, за даними влади, яка зіткнулась зі складною рятувальною операцією на тлі побоювань щодо масштабного розливу.

Екологічні організації наголошують на цінності флори та фауни цього регіону, зокрема видів, що перебувають під загрозою зникнення, а також на ризиках для рибальства й туризму.

Про це повідомляє AFP.

Нагадаємо, біля Ібіци затонув танкер із до 7 тисячами тонн дизеля, загинув моряк.

Відео: У США круїзний лайнер затонув за лічені хвилини, а понад 100 пасажирів стрибнули у воду.

У Мексиканській затоці приблизно за 25 миль від узбережжя Флориди навмисно затопили колишній океанський лайнер SS United States.

Читай нас у