Перемишль призупинив партнерську співпрацю зі Львовом через рішення щодо УПА

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Міська рада польського Перемишля одноголосно ухвалила рішення призупинити партнерські відносини зі Львовом, які тривали з 1995 року. Причиною стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Після тривалого обговорення депутати погодилися призупинити спільну діяльність до отримання чіткої позиції міської влади Львова щодо вшанування організацій та історичних діячів, діяльність яких у Польщі вважають антипольською.

Початково пропонувалося повністю розірвати угоду про партнерство, однак у підсумковому проекті співпрацю вирішили лише призупинити. Польська сторона висунула дві умови для відновлення взаємодії: скасування рішення обласної ради про вшанування УПА та засудження її героїзації. Водночас вимоги висунуті саме до міської ради Львова, яка юридично не має повноважень скасовувати рішення обласного органу.

Джерело: мер Перемишля Войцех Бакун.

Мери польських міст Кракова та Перемишля також ініціювали перегляд партнерських відносин зі Львовом через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її вступу до Європейського Союзу.

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