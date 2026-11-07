Перемога демократів може вплинути на політику Трампа щодо Росії — Epic

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Успіх Демократичної партії на проміжних виборах у США може ускладнити плани президента Дональда Трампа щодо зближення з Москвою. Водночас це здатне відкрити шлях до відновлення двопартійної підтримки України в Конгресі, вважає аналітик Атлантичної ради.

Про це написав старший науковий співробітник Атлантичної ради, експрезидент Freedom House Адріан Каратницький у виданні Epic.

За його оцінкою, демократична більшість у Сенаті (до 56 зі 100 місць) і Палаті представників (близько 260 із 435 місць) дасть партії значні можливості впливати на зовнішню політику США. Зокрема, ключові комітети з питань міжнародних відносин, оборони та бюджетних асигнувань очолять прихильники трансатлантичного партнерства й військової та економічної допомоги Україні.

Каратницький вважає, що відновленню двопартійної підтримки Києва сприятиме й позиція поміркованих республіканців, які розглядають Росію як безпосередню загрозу євроатлантичній безпеці.

На його думку, Конгрес має кілька інструментів для зміни американської політики щодо України навіть усупереч позиції Білого дому. Зокрема, фінансування українських військових потреб і посилення санкцій проти Росії можуть включати до масштабних законодавчих пакетів, які є пріоритетними для Трампа. Це ускладнило б для президента можливість накласти вето.

Крім того, за певних обставин Конгрес може зібрати двопартійну більшість у дві третини голосів, достатню для подолання президентського вето, вважає він.

Каратницький також прогнозує посилення тиску на представників оточення Трампа - зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа через можливе змішування їхніх особистих бізнесових інтересів із дипломатичною діяльністю. Демократи можуть використати парламентські розслідування, щоб домогтися перегляду зовнішньополітичного курсу адміністрації.

Автор наголошує, що законодавчі ініціативи щодо відновлення прямої військової та економічної допомоги Україні можуть бути реалізовані вже під час розгляду Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), тобто ще старим складом Конгресу.

Водночас найближчі два місяці, на його думку, стануть випробуванням для російського очільника Володимира Путіна. Якщо він не погодиться на реальне мирне врегулювання, у 2027 році Кремль зіткнеться зі значно складнішими умовами у відносинах зі США.

Каратницький зауважив, що спроби Трампа домовитися з Росією про широку європейську безпекову угоду в межах врегулювання війни проти України, найімовірніше, зустрінуть рішучий спротив нового складу Конгресу.

На його переконання, повернення демократів до керівництва Конгресом, активізація республіканців-прихильників Атлантичного альянсу і посилення ролі законодавчої гілки влади можуть обмежити найбільш деструктивні зовнішньополітичні рішення Трампа та поступово відновити довіру союзників до Сполучених Штатів.

Джерело: Epic

Тим часом демократи у США обговорюють нову військову допомогу Україні на $15 млрд.

Раніше Трамп побачив готовність України та Росії до мирної угоди.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров провів у Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

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