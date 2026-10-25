Перемога демократів на виборах у США може розблокувати допомогу Україні – Reuters

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У разі перемоги Демократичної партії на прийдешніх проміжних виборах у листопаді Конгрес США може ухвалити новий пакет фінансової та військової допомоги Україні, яку наразі значною мірою призупинив президент Дональд Трамп.

Отримання контролю над порядком денним Конгресу дозволить демократам виносити на голосування відповідні законопроєкти. За даними джерел видання, рішення про допомогу Україні має шанси отримати двопартійну підтримку у дві третини голосів, що необхідно для подолання можливого президентського вето.

Крім того, демократи планують обмежити зовнішньополітичні рішення Трампа: зокрема, конгресмен Грегорі Мікс вже зареєстрував законопроєкт для блокування ініціативи Білого дому щодо послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального.

Джерело: Reuters.

Троє демократів Палати представників США — Грегорі В. Мікс, Адам Сміт і Джим Хаймс — заявили про намір просувати законодавство для посилення американської підтримки України. Спільну заяву вони оприлюднили після розмови президента України Володимира Зеленського з двопартійною групою членів Конгресу.

У Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає блокування так званої «дизельної угоди» президента Дональда Трампа з Росією. Документ представив демократ Грегорі Міксом за підтримки представників обох партій.

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