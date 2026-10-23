Перемога демократів на виборах у США навряд чи змінить політику Трампа щодо України, — Politico

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Навіть якщо Демократична партія здобуде більшість в одній або обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів у листопаді, це навряд чи суттєво вплине на політику президента Дональда Трампа щодо України. Американський лідер збереже значні повноваження у сфері зовнішньої політики та можливість самостійно ухвалювати важливі рішення.

За оцінками нинішніх і колишніх американських та іноземних посадовців, результати проміжних виборів у листопаді навряд чи суттєво обмежать дії Дональда Трампа на міжнародній арені, зокрема щодо України.

Нові повноваження Конгресу почнуть діяти лише на початку наступного року. До цього часу американський президент матиме ще кілька місяців для ухвалення рішень, які можуть вплинути на подальшу підтримку України та відносини Вашингтона з Києвом.

Крім того, Трамп зберігає право вето та може не погоджуватися з вимогами Конгресу. Президент США також має більше можливостей діяти самостійно у зовнішній політиці, ніж у внутрішніх справах країни.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі вважає, що в разі політичної поразки його партії Дональд Трамп може не пом’якшити, а, навпаки, посилити свою риторику та дії.

«Він буде ще злішим», — заявив Мерфі.

На думку сенатора, іншим країнам не варто розраховувати на те, що Республіканська партія відмовиться від політичного курсу Трампа, зокрема від його підходу до відносин із союзниками, після завершення президентського терміну.

Кріс Мерфі вважає, що Україна, Європейський Союз та інші країни можуть зіткнутися з діями політично ослабленого Трампа, який намагатиметься ще активніше просувати власні цілі.

За його оцінкою, потенційна втрата політичної підтримки всередині США не обов’язково змусить американського президента змінити зовнішньополітичний курс.

Сенатор закликав уряди інших держав уже зараз готуватися до різних варіантів розвитку подій, зокрема й до тих сценаріїв, які нині здаються малоймовірними.

Таким чином, навіть можлива перемога демократів на проміжних виборах не гарантує зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо України. Важливими залишатимуться рішення самого президента, його повноваження у зовнішній політиці та подальше співвідношення сил у Конгресі.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Нагадаємо, двопартійна група з 23 членів Палати представників США надіслала лист президенту Дональду Трампу із закликом звернутися до Ілона Маска щодо надання Україні повного доступу до системи Starlink.

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість балотуватися на третій термін, пояснивши свою позицію твердженням про нібито фальсифікацію виборів 2020 року. Водночас лише за кілька хвилин до цього він сам визнав, що закон не дозволяє йому знову претендувати на президентську посаду.

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