Перемога демократів поставила під загрозу багатомільярдні оборонні проєкти Трампа, — Axios

Перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може завадити реалізації масштабних оборонних ініціатив президента Дональда Трампа. Під загрозою опинилися, зокрема, проєкт протиракетної оборони «Золотий купол» і програма створення «Золотого флоту».

За оцінками аналітиків, вартість системи протиракетної оборони «Золотий купол» може сягнути 175 млрд доларів. Ще один масштабний проєкт — «Золотий флот», який передбачає створення угруповання з 280–300 кораблів із екіпажами та безпілотних суден. Його вартість оцінюють у 275 млрд доларів до 2056 року.

«Проєкти, які просуває Трамп, приречені на провал», — йдеться в аналітичній записці.

У документі зазначається, що успіх демократів позбавив республіканців можливості скористатися голосуванням простою більшістю для затвердження заявленого оборонного бюджету обсягом 1,5 трлн доларів.

Результати виборів також послабили позиції міністра оборони США Піта Хегсета. За оцінками аналітиків, невдоволення через війну з Іраном, яка триває вже понад пів року, може прискорити розслідування щодо очільника американського військового відомства в Конгресі.

Можливість оголошення імпічменту Хегсету раніше допускали законодавці від обох партій. Серед них — демократ Пет Райан і республіканець Томас Мессі.

Таким чином, перемога демократів може вплинути не лише на фінансування масштабних оборонних програм адміністрації Трампа, а й на політичне становище керівництва Пентагону.

Про це пише Axios із посиланням на аналітичну записку дослідницької групи TD Cowen Washington Research Group.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть не встигнути втілити в життя ініціативу президента Дональда Трампа за час його каденції щодо створення глобальної системи протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome).

Вартість розробки перспективної системи протиракетної оборони США під назвою «Золотий купол» зросла на 10 мільярдів доларів і тепер становить 185 мільярдів доларів.

Згідно з новим аналізом Бюджетного управління Конгресу США, проєкт космічної системи протиракетної оборони «Золотий купол», ініційований Дональдом Трампом, може обійтися у близько 1,2 трлн доларів протягом 20 років. Це суттєво перевищує початкові оцінки вартості програми.

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