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24 листопада у Пуерто-Рико завершився міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт»-2026. Перемогу здобула 27-річна Дженніфер Баррето, яка представляла країну-господарку конкурсу. Представниця України Анна Ніконова пройшла до фіналу та увійшла до почесного ТОП-30.

Друге місце посіла Мелісса Нуньєс із Домініканської Республіки, яка стала першою віцеміс. Титул другої віцеміс отримала Клара Вегас із Венесуели.

Для України цьогорічний результат став особливим: Анна Ніконова вперше за останні 11 років вивела країну до першої тридцятки конкурсу «Міс Всесвіт».

Хто увійшов до ТОП-30 «Міс Всесвіт»-2026

Окрім трійки лідерок, до списку 30 фіналісток потрапили представниці таких країн і територій:

Чилі, Бразилії, Індії, Нідерландів, Островів Теркс і Кайкос, Перу, Куби, Сербії, Кюрасао, США, Нової Зеландії, Ізраїлю, Танзанії, Мексики, Гвінеї, Колумбії, Панами, Коста-Рики, Уганди, Філіппін, Ефіопії, Бельгії, Демократичної Республіки Конго, Нікарагуа та Еквадору.

Представниця Еквадору потрапила до ТОП-30 завдяки перемозі в глядацькому голосуванні.

Що відомо про переможницю Дженніфер Баррето

27-річна Дженніфер Баррето стала першою в історії конкурсу заміжньою жінкою та матір’ю, яка здобула титул «Міс Всесвіт».

Переможниця має ступінь бакалавра з дослідницької психології, а також два магістерські дипломи – з психології та клінічної соціальної роботи.

У 2021 році Баррето працювала кризовою консультанткою на американській військовій базі у штаті Техас. До літа 2025 року вона не мала досвіду в модельній індустрії чи конкурсах краси, адже готувалася до кар'єри офіцера армії США.

Заради участі в національному відборі Дженніфер схудла більш ніж на 30 кілограмів.

Переможниці також вручили ювілейну корону під назвою «Сяйво вічної спадщини». Її виготовили з 18-каратного білого золота та оздобили 3150 діамантами.

Анна Ніконова прокоментувала вихід до фіналу

Представниця України Анна Ніконова пораділа тому, що змогла потрапити до ТОП-30, та зізналася, що представляти свою країну на міжнародному конкурсі було непросто. «Це була моя мрія. Це було неймовірно… Я не буду брехати і казати, що це було легко. Представляти Україну і бути "Міс Україна" - це не тільки про красу. Я думаю, що розум - це те, за що я хочу, аби люди мене впізнавали. Я думаю, що Кембридж допоміг мені повірити у свій інтелект», – сказала вона. Вихід Анни Ніконової до першої тридцятки став найкращим результатом України на «Міс Всесвіт» за останні 11 років. 24 листопада учасниці конкурсу «Міс Всесвіт-2026» представили на сцені національні костюми. У дефіле взяли участь 116 конкурсанток, які показали вбрання, натхненне природою, історією, мистецтвом і культурою своїх країн. Серед образів були казковий троль із Норвегії, рожеве фламінго з Мексики, морський коник із Майотти та костюми з важливими суспільними посланнями. Раніше стало відомо, що представниця України Анна Ніконова обрала для «Міс Всесвіт-2026» національний костюм «Золота пектораль». Його створили під враженням від відомої скіфської прикраси, яку знайшли у 1971 році в кургані Товста Могила.

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