Перепис зафіксував 83 дорослих гепардів на майже 100 тис. км² у ПАР — Mongabay

Під час картування майже 100 тисяч квадратних кілометрів у Південно-Африканській Республіці дослідники виявили лише 83 дорослих гепардів. Проєкт Free-Roaming Cheetah Census став наймасштабнішим обстеженням гепардів у регіоні, повідомляє Mongabay.

Перешкоди для пересування

Гепарди, які мешкають на неохоронюваних територіях, природно переміщуються між ПАР, Ботсваною, Намібією та Зімбабве. Однак сільське господарство, будівництво, освоєння територій і огорожі ускладнюють їхнє пересування.

Для виживання гепардам потрібні великі взаємопов’язані ландшафти. Якщо тварини не змішуються з іншими групами гепардів, вони можуть втратити генетичне різноманіття.

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Конфлікт із фермерами

Ще однією проблемою для тварин є конфлікти з фермерами. Вони іноді вбивають гепардів, оскільки вважають, що ті полюють на худобу. Водночас дослідники встановили, що гепарди переважно полюють на дику здобич.

Наразі вид має статус уразливого. Водночас результати перепису свідчать про потребу перекласифікувати гепардів у ПАР як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

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