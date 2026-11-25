Після початку нової хвилі українських ударів по російських нафтопереробних заводах 30 жовтня загальні обсяги переробки нафти в РФ скоротилися майже вдвічі. Якщо раніше підприємства переробляли близько 5 млн барелів на добу, то наприкінці листопада цей показник упав до 2,6–2,7 млн барелів. Такі темпи стали найнижчими для галузі з початку 2000-х років

Аналітик Rystad Energy Віктор Курилов розповів агентству, що наприкінці листопада обсяги переробки на російських НПЗ виявилися нижчими, ніж під час попередніх хвиль українських атак.

Скорочення виробництва вже позначилося на внутрішньому ринку пального. Зокрема, середні тижневі роздрібні ціни на бензин із 17 до 23 листопада зросли на 0,5%, зазначає Bloomberg.

Водночас видання нагадує, що з 2022 року Кремль засекретив майже всі дані про видобуток і переробку нафти в країні. Крім того, частину пошкоджень, завданих українськими військовими, російські НПЗ можуть усунути найближчим часом.