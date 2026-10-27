Переважна більшість німців незадоволені роботою уряду Мерца – опитування

За даними соціологічного дослідження інституту Forsa, проведеного для телеканалів RTL та ntv, 87% жителів Німеччини висловлюють серйозне занепокоєння тим, що федеральний уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом не здатний ефективно долати поточні виклики. Опитування охопило 1 009 респондентів у період із 20 по 23 жовтня.

Серед ключових проблем, які найбільше турбують німецьке суспільство, опинилися зростання цін (84% опитаних) та недосконалість шкільної й освітньої системи (79%). Соціологи відзначили суттєві політичні розбіжності у пріоритетах громадян: якщо прихильників праворадикальної «Альтернативи для Німеччини» найбільше хвилюють питання імміграції (98%) та злочинності (91%), то електорат Соціал-демократичної партії та «Зелених» остерігається зростання правого екстремізму (понад 97%) і зміни клімату. Крім того, 58% респондентів непокоїть загроза прямого втягнення Німеччини у військовий конфлікт.

Джерело: dpa.

Нагадаємо, Мерц попередив Європу про справжні цілі Путіна.

Додамо, що у Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців.

У Німеччині кількість працевлаштованих українців сягнула близько 400 тисяч. Майже 350 тисяч із них офіційно сплачують внески до системи соціального страхування.

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