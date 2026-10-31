Перший голова Верховного суду Польщі Капінський скликав збори суддів — Interia

Перший голова Верховного суду Польщі Збігнєв Капінський скликав позачергові Загальні збори суддів Верховного суду. Про це повідомив суддя Верховного суду Каміль Зарадкевич, пише Interia.

Засідання у вівторок

Збори мають відбутися у вівторок о 14:00. У розпорядженні Капінський зазначив, що надзвичайний характер обставин не дає змоги дотриматися семиденного строку повідомлення про засідання.

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Головним пунктом порядку денного визначено обговорення загроз конституційному ладу Республіки Польща. Учасники також мають розглянути ухвалення постанови з цього питання.

Питання незалежності судової влади

Згідно з розпорядженням, судді обговорять дотримання принципу демократичної правової держави, незалежність судової влади та належне функціонування конституційних органів держави. Ці питання в документі названо складовими обговорення загроз конституційному порядку Польщі.

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