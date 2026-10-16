Міністерство виробництва Перу не дозволило провести другий сезон вилову анчоусів у північно-центральній рибальській зоні країни. Рішення оголосили 16 жовтня після наукового дослідження, яке зафіксувало високу частку молодої риби у популяції, повідомляє The Rio Times.

Дані дослідження

За інформацією Міністерства виробництва Перу, Інститут моря Перу (IMARPE) провів науковий рейс 2609-10 і зібрав дані станом на 7 жовтня. Акустичну біомасу анчоусів у північно-центральній зоні оцінили приблизно у 5,12 млн тонн.

Цей показник на 27,9% нижчий за літній рівень 2026 року та на 22,8% менший за середній показник зимово-весняних сезонів 1996–2025 років. Молоді особини становили 79% усієї кількості риби та 65% її біомаси за вагою.

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Вплив теплих вод

Міністерство пов'язало рішення також із незвично теплими океанічними умовами. За даними IMARPE, через них анчоуси концентруються ближче до узбережжя, зміщуються на південь і тримаються на більшій глибині.

Заступник міністра рибальства та аквакультури Хесус Барр'єнтос заявив, що велика кількість молоді та поточний стан моря потребують обережного підходу. Нерест анчоусів відбувається нижче звичайного рівня, хоча окремі його епізоди фіксують між Чимботе та Піско.

Анчоуси є важливою сировиною для виробництва в Перу рибного борошна та риб'ячого жиру. IMARPE надалі стежитиме за розміром популяції, довжиною риби, її розташуванням, нерестом та океанічними умовами, а результати спостережень мають визначити подальші рішення щодо промислу.

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