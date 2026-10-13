Перу створить комітет із банками для протидії вимаганню — The Rio Times

Уряд Перу оголосив про створення комітету за участю банківського сектору та телекомунікаційного регулятора, який має прискорити доступ слідчих до інформації у справах про вимагання та незаконний видобуток корисних копалин. Про ініціативу 12 жовтня заявив прем’єр-міністр Луїс Галаррета, повідомляє The Rio Times.

Учасники комітету

До роботи комітету планують залучити Підрозділ фінансової розвідки Перу, регулятора телекомунікаційного ринку Osiptel і Перуанську банківську асоціацію Asbanc, яка представляє приватні банки. Повного переліку учасників уряд не оприлюднив, як і правової основи роботи органу, дати його запуску та бюджету.

Заяву Галаррета зробив разом із міністром внутрішніх справ Сесаром Астудільйо та керівником поліції генералом Фреді Лопесом. За словами прем’єра, краща координація та доступ до інформації мають усунути перешкоди, що уповільнюють розслідування. Водночас уряд не пояснив, як саме відбуватиметься обмін даними та які правові гарантії застосовуватимуться.

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Операції проти угруповань

10 жовтня в місті Піура правоохоронці під час двох рейдів вилучили п’ять телефонів, банківські картки та QR-код платіжного застосунку Yape. Міністерство внутрішніх справ Перу повідомило про затримання семи ймовірних учасників венесуельського угруповання Tren de Aragua за підозрою у вимаганні грошей у торговців.

Ініціатива є частиною ширших заходів проти організованої злочинності. 7 жовтня президентка Кейко Фухіморі оголосила про створення Об’єднаного командування за участю збройних сил і національної поліції чисельністю 1350 осіб. Того ж дня вона повідомила про спеціальну комісію із залученням фінансової розвідки, Osiptel, національної розвідки та телекомунікаційних компаній.

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