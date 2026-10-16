Перу та Венесуела готують рейси для видворення мігрантів — The Rio Times

Перу та Венесуела готують протоколи для авіарейсів із видворення венесуельців, які не мають врегульованого міграційного статусу. Про це 15 жовтня заявила президентка Перу Кейко Фухіморі після телефонної розмови з виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес, повідомляє The Rio Times.

Протоколи для авіарейсів

За словами Фухіморі, міністерства закордонних справ двох країн уже координують процедури видворення повітряним шляхом. Вона заявила, що рейси мають проводитися впорядковано та безпечно, а також подякувала венесуельській владі за готовність до співпраці.

Перу також має намір підтримати венесуельську програму Vuelta a la Patria. Її описують як програму добровільного повернення емігрантів до Венесуели, водночас заява Фухіморі стосується координації видворення венесуельців із неврегульованим статусом.

Дату першого рейсу, кількість людей, яких можуть видворити, авіакомпанію, правові підстави та вартість операції поки не оголошували.

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Міграційна ситуація в Перу

У Перу проживають близько 1,6 млн венесуельських мігрантів і біженців — це друга за чисельністю венесуельська громада за кордоном. Як зазначає видання, більшість із них мають неврегульований міграційний статус.

Перуанська міграційна служба від початку 2026 року до середини вересня видворила понад 2,8 тис. іноземців із неврегульованим статусом. За цей час відомство провело 5 461 операцію з перевірки документів у 83 422 іноземців. Розподілу цих показників за громадянством не наводили.

24 липня Перу та Венесуела домовилися поступово відновлювати відносини, починаючи з консульської співпраці. На початку вересня міністр внутрішніх справ Перу повідомляв парламенту, що країна готує з Венесуелою домовленості щодо депортацій морем.

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